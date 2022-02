Nuit de la chouette Hémevez, 2 mars 2022, Hémevez.

Nuit de la chouette Hémevez

2022-03-02 19:00:00 19:00:00 – 2022-03-02

Hémevez Manche Hémevez

Découvrez la vie des rapaces nocturnes de notre territoire, mais aussi les menaces qui les guettent et comment les sauvegarder… Lors de cette sortie nocturne, chouettes et hiboux n’auront plus de secret pour vous !

Hémevez

dernière mise à jour : 2022-01-31 par