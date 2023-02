NUIT DE LA CHOUETTE Girmont-Val-d'Ajol Girmont-Val-d'Ajol Catégories d’Évènement: Girmont-Val-d'Ajol

Vosges Girmont-Val-d’Ajol 15ème nuit de la chouette, animée par Vincent ETIENNE, Association « Oiseaux Nature », dans le jardin d’Une Figue dans le poirier. Soirée de découverte des rapaces nocturnes, chouettes et hiboux la nuit. Conférence en salle suivie d’une petite sortie d’écoute en forêt en fonction de la météo. le samedi 25 mars 2023 à partir de 19h30 Prévoir des vêtements chauds. Adhésion familiale 8€. Inscriptions obligatoires au 03.29.29.08.26 ou mjcvaldajol@outlook.fr mjcvaldajol@outlook.fr +33 3 29 29 08 26 Girmont-Val-d’Ajol

