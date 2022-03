NUIT DE LA CHOUETTE Espondeilhan Espondeilhan Catégories d’évènement: Espondeilhan

Hérault

NUIT DE LA CHOUETTE Espondeilhan, 18 mars 2022, Espondeilhan. NUIT DE LA CHOUETTE Espondeilhan

2022-03-18 – 2022-03-18

Espondeilhan Hérault Espondeilhan La LPO Occitanie et le Foyer Rural vous propose une intervention sur les rapaces nocturnes. À 18h30: échange-discussion sur les chouettes et les rapaces nocturnes.

À 19h15: Dissection de pelotes de déjection

À 20h30: départ pour une balade nocturne Entrée libre dans la limite des places disponibles. La LPO Occitanie et le Foyer Rural vous propose une intervention sur les rapaces nocturnes. À 18h30: échange-discussion sur les chouettes et les rapaces nocturnes.

À 19h15: Dissection de pelotes de déjection

À 20h30: départ pour une balade nocturne Entrée libre dans la limite des places disponibles. +33 4 67 39 11 77 La LPO Occitanie et le Foyer Rural vous propose une intervention sur les rapaces nocturnes. À 18h30: échange-discussion sur les chouettes et les rapaces nocturnes.

À 19h15: Dissection de pelotes de déjection

À 20h30: départ pour une balade nocturne Entrée libre dans la limite des places disponibles. Espondeilhan

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Espondeilhan, Hérault Autres Lieu Espondeilhan Adresse Ville Espondeilhan lieuville Espondeilhan Departement Hérault

Espondeilhan Espondeilhan Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/espondeilhan/

NUIT DE LA CHOUETTE Espondeilhan 2022-03-18 was last modified: by NUIT DE LA CHOUETTE Espondeilhan Espondeilhan 18 mars 2022 Espondeilhan Hérault

Espondeilhan Hérault