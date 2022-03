Nuit de la chouette Colombelles, 11 mars 2022, Colombelles.

Nuit de la chouette Colombelles

2022-03-11 – 2022-03-11

Colombelles Calvados

Venez participer à la nuit de la chouette !

Prévoir lampes et vêtements chauds et en route pour l’aventure nocturne !

Rendez-vous en salle, puis en extérieur pour tout connaître des chouettes, des hiboux mais également de leurs compagnons de vie nocturne… et peut-être même en voir !

abc.colombelles.giberville@gmail.com +33 2 31 30 43 27

Colombelles

