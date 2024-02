Nuit de la chouette Berville-sur-Mer, vendredi 29 mars 2024.

Nuit de la chouette Berville-sur-Mer Eure

A la sortie de l’hiver, les rapaces nocturnes se font entendre dans la forêt et dans la campagne. Nous vous proposons de pénétrer dans le cercle très fermé de la chevêche, de la hulotte et de l’effraie. Au cours d’une promenade nocturne votre guide vous fera arpenter un sentier du territoire à la découverte de ces rapaces nocturnes.

A la sortie de l’hiver, les rapaces nocturnes se font entendre dans la forêt et dans la campagne. Nous vous proposons de pénétrer dans le cercle très fermé de la chevêche, de la hulotte et de l’effraie. Au cours d’une promenade nocturne votre guide vous fera arpenter un sentier du territoire à la découverte de ces rapaces nocturnes. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 20:30:00

fin : 2024-03-29

Mairie

Berville-sur-Mer 27210 Eure Normandie

L’événement Nuit de la chouette Berville-sur-Mer a été mis à jour le 2024-01-30 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville