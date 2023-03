Nuit de la chouette à la Médiathèque à Meuzac MeuzacMeuzac OT Briance Sud Haute Vienne Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Haute-Vienne 253 route roule galette Meuzac Haute-Vienne Meuzac 15ème Nuit de la chouette à 19h15

Venez à la découverte de ces animaux de la nuit. Après un diaporama commenté, écoute nocturne des rapaces. Exposition « les tétrachouettes de l’école de Vicq Sur Breuilh. Vêtements chauds conseillés. Gratuit 253 route roule galette Meuzac Meuzac

