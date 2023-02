Nuit de la Chouette 2023 Ploujean Morlaix Morlaix Catégories d’Évènement: Finistère

Finistere Morlaix Les étudiants en BTS Gestion et Protection de la Nature en partenariat les associations Bretagne Vivante, Au fil du Queffleuth et CPIE, vous accueillent à partir de 20h pour des ateliers et balades nocturnes autour des rapaces et animaux de la nuit. Rendez vous à 20h au lycée de Suscinio à Ploujean avec votre lampe frontale. D’autres animations sont également proposées ce jour-là sur Plougasnou et Saint-Thégonnec (ateliers l’après midi aussi) plus d’infos : https://agenda.nuitdelachouette.lpo.fr/ g.gabilletcpie@gmail.com http://ulamir-cpie.bzh/cpie/evenement/217065/Nuit-de-Chouette-2023 Ploujean Lycée de Suscinio Morlaix

