NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS – SORTIE LPO ANJOU Chalonnes-sur-Loire

2022-07-15 19:30:00 – 2022-07-15 22:00:00

2022-07-15 19:30:00 – 2022-07-15 22:00:00

Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire Chalonnes-sur-Loire Venez découvrir le mode de vie, les menaces mais aussi les actions de protection mises en place pour préserver les chauve-souris. Pensez à réserver. Nombre de places limité : 25 participants maximum.

Depuis plus de 20 ans, la Société Française pour l'Étude et la Protection des Mammifères organise, chaque année, la Nuit Internationale de la chauvre-souris. +33 2 41 74 10 81 http://www.lpo-anjou.org/

Prévoir lampes de poche pour toutes ces sorties. Chalonnes-sur-Loire

