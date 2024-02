Nuit de la chauve-souris Sallenelles, vendredi 30 août 2024.

Nuit de la chauve-souris Sallenelles Calvados

Les chauves-souris sont des animaux fascinants, si proches de nous et pourtant méconnus…

Au cours d’une présentation en salle, découvrez leurs traits de vie puis accompagnez-nous à la tombée de la nuit pour les entendre et les observer !

Tout public (dès 6 ans)

(2km/2h) Niveau 1

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-30 20:30:00

fin : 2024-08-30 22:30:00

Maison de la nature et de l’estuaire

Sallenelles 14121 Calvados Normandie mne@cpievdo.fr

