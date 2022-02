Nuit de la Chauve-souris Sainte-Ouenne, 20 février 2022, Sainte-Ouenne.

Nuit de la Chauve-souris Sainte-Ouenne

2022-02-20 20:30:00 – 2022-08-19

Sainte-Ouenne Deux-Sèvres Sainte-Ouenne

Un bâtiment restauré, une rivière, une vallée bocagère….le gîte et le couvert pour des chauves-souris en somme! Venez découvrir l’histoire de la citerne de Sainte-Ouenne et les chauves-souris qu’elle abrite au cours d’une animation sur ces animaux nocturnes. L’animation se clôturera par l’observation des individus sortant de la citerne. Prévoir une lampe frontale et des vêtements chauds.

RDV à 20h30, place de la Liberté à Sainte Ouenne.

+33 6 17 90 62 11

Sainte-Ouenne

