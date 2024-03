Nuit de la Chauve-Souris Relais Nature du Parc de la Deûle Santes, samedi 24 août 2024.

Nuit de la Chauve-Souris Suivez les animateurs du Relais Nature sur les sentiers de la Gîte pour découvrir le monde fascinant des chauves-souris. Samedi 24 août, 20h30 Relais Nature du Parc de la Deûle Gratuit – Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil

Avec plus de 1400 espèces réparties en 18 familles dans le monde, la chauve-souris est le seul mammifère volant. Merveille d’évolution sur plusieurs dizaines de millions d’années, elle est capable de voler avec ses mains, de voir avec ses oreilles et de vivre une grande partie de sa vie la tête en bas.

Symbole de peur et de dégoût pour certains, la chauve-souris n’a pas toujours très bonne réputation. Pourtant, elle est un excellent insecticide naturel. Savez-vous qu’en une nuit, une chauve-souris peut consommer près de la moitié de son poids en insectes variés tels que les moustiques, papillons de nuit et autres espèces qui peuvent porter atteinte à l’être humain et ses cultures ? Tout ceci sans empoisonner l’air, le sol et l’eau pour plusieurs années, comme le font les insecticides chimiques.

Dans le cadre de cette opération internationale, les animateurs du Relais Nature vous invitent à vous aventurer sur les sentiers de la Gîte, à la rencontre cet animal aujourd’hui menacé. L’occasion de découvrir la biologie, le mode de vie et les actions de protection mises en place pour préserver ce mammifère nocturne volant.

Rendez-vous : à partir de 20 h 30 (plusieurs départs possibles)

Bon à savoir : nombre de places limité, uniquement sur inscription. Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil. Prévoir une lampe de poche pour le retour parking.

Durée : 1 h

Tarif : gratuit

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles / animations.

Relais Nature du Parc de la Deûle 20 Chemin du Halage, 59211 Santes Santes 59211 Nord Hauts-de-France http://www.enlm.fr/home/relais-nature.html
Téléphone : 03 20 63 11 22
Email : relaisdeule@lillemetropole.fr
Billetterie : http://enm.lillemetropole.fr

Claire Poitout / MEL