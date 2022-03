Nuit de la Chauve-Souris Relais Nature du Parc de la Deûle Santes Catégories d’évènement: Nord

Les chauves-souris de la Gîte vous ouvrent les portes de leur monde dans le cadre de cette opération européenne : l’occasion de découvrir la biologie, le mode de vie, les menaces, mais aussi les actions de protection mises en place pour préserver les Chiroptères. Peut-on imaginer que les chauves-souris volent avec leurs « mains » et « voient » avec leurs oreilles, qu’elles passent la majeure partie de leur vie la tête en bas, et qu’elles sont menacées par différents facteurs ? Lors d’une marche entre chien et loup (ou même de nuit) explorez ce monde et contactez, peut-être, l’une de ces petites bêtes. Le Relais Nature est ouvert de 14h à 18h30, puis la blanchisserie réouvre à 19h45. Le Relais Nature est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité à cette animation. _Mesures sanitaires conformes aux consignes gouvernementales du moment._

Gratuit – uniquement sur inscription à l’accueil, au 03 20 63 11 22, ou relaisdeule@lillemetropole.fr Nombre de places limité Réservation ouverte un mois avant l’animation, soit le mercredi 27 juillet

Dans le cadre de la 26e Nuit internationale de la chauve-souris, l’équipe du Relais Nature vous propose une soirée sur la Gîte à la découverte du monde de ces petits mammifères volants. Relais Nature du Parc de la Deûle 20 Chemin du Halage, Santes Santes Nord

2022-08-27

