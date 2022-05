NUIT DE LA CHAUVE SOURIS Plounéour-Ménez Plounéour-Ménez Catégories d’évènement: 29410

Plounéour-Ménez

NUIT DE LA CHAUVE SOURIS Plounéour-Ménez, 9 septembre 2022, Plounéour-Ménez. NUIT DE LA CHAUVE SOURIS Plounéour-Ménez

2022-09-09 19:00:00 – 2022-09-09 22:00:00

Plounéour-Ménez 29410 Munis de vos lampes frontales, de bonnes chaussures et de vêtements chauds, plongez dans le monde fascinant des demoiselles de la nuit. Grâce notamment au détecteur à ultrasons qui vous permettront de les entendre, les chauves-souris n’auront plus de secrets pour vous ! Présentation d’un diaporama dans l’abbaye avec des ateliers pour les enfants suivie d’une balade nocturne autour de l’étang.

RDV, à 19h à l’accueil de l’Abbaye du Relec, à Plounéour-Ménez.

Prévoir une lampe de poche. En partenariat avec l’Abbaye du Relec et le Groupe Mammalogique Breton. +33 2 98 78 45 69 Munis de vos lampes frontales, de bonnes chaussures et de vêtements chauds, plongez dans le monde fascinant des demoiselles de la nuit. Grâce notamment au détecteur à ultrasons qui vous permettront de les entendre, les chauves-souris n’auront plus de secrets pour vous ! Présentation d’un diaporama dans l’abbaye avec des ateliers pour les enfants suivie d’une balade nocturne autour de l’étang.

RDV, à 19h à l’accueil de l’Abbaye du Relec, à Plounéour-Ménez.

Prévoir une lampe de poche. En partenariat avec l’Abbaye du Relec et le Groupe Mammalogique Breton. Plounéour-Ménez

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: 29410, Plounéour-Ménez Autres Lieu Plounéour-Ménez Adresse Ville Plounéour-Ménez lieuville Plounéour-Ménez Departement 29410

Plounéour-Ménez Plounéour-Ménez 29410 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouneour-menez/

NUIT DE LA CHAUVE SOURIS Plounéour-Ménez 2022-09-09 was last modified: by NUIT DE LA CHAUVE SOURIS Plounéour-Ménez Plounéour-Ménez 9 septembre 2022 29410 Plounéour-Ménez

Plounéour-Ménez 29410