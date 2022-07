Nuit de la chauve-souris Ploufragan Ploufragan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Ploufragan

Nuit de la chauve-souris Ploufragan, 26 août 2022, Ploufragan. Nuit de la chauve-souris

Rue du Grimolet Salle du Grimolet Ploufragan Côtes d’Armor Salle du Grimolet Rue du Grimolet

2022-08-26 – 2022-08-26

Salle du Grimolet Rue du Grimolet

Ploufragan

Côtes d’Armor Animation proposée dans le cadre de la Nuit Internationale de la chauve-souris. Présentation de leurs particularités, leur habitat, les espèces bretonnes…, suivie d’une sortie nocturne, équipés de détecteurs d’ultrasons. +33 2 96 61 06 64 Animation proposée dans le cadre de la Nuit Internationale de la chauve-souris. Présentation de leurs particularités, leur habitat, les espèces bretonnes…, suivie d’une sortie nocturne, équipés de détecteurs d’ultrasons. Salle du Grimolet Rue du Grimolet Ploufragan

dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Ploufragan Autres Lieu Ploufragan Adresse Ploufragan Côtes d'Armor Salle du Grimolet Rue du Grimolet Ville Ploufragan lieuville Salle du Grimolet Rue du Grimolet Ploufragan Departement Côtes d'Armor

Ploufragan Ploufragan Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ploufragan/

Nuit de la chauve-souris Ploufragan 2022-08-26 was last modified: by Nuit de la chauve-souris Ploufragan Ploufragan 26 août 2022 Rue du Grimolet Salle du Grimolet Ploufragan Côtes d'Armor

Ploufragan Côtes d'Armor