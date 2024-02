Nuit de la chauve-souris ! Moult-Chicheboville, samedi 7 septembre 2024.

Nuit de la chauve-souris ! Moult-Chicheboville Calvados

Les chauves-souris possèdent de nombreux super pouvoirs. Pour en savoir un peu plus sur ces animaux intrigants, une soirée spécifique vous est ici proposée. Après une présentation en salle, une balade nocturne au cœur du marais vous permettra d’en entendre, et peut-être même d’en voir dans le faisceau des lampes.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-07 20:00:00

fin : 2024-09-07 22:00:00

80 Rue Éole

Moult-Chicheboville 14370 Calvados Normandie officetourisme@valesdunes.fr

