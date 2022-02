Nuit de la chauve-souris Monteneuf, 17 août 2022, Monteneuf.

Nuit de la chauve-souris Monteneuf

2022-08-17 – 2022-08-17

Monteneuf Morbihan

L’Association les Landes vous invite comme chaque été à ce rendez-vous nature pour amateurs d’explorations sous la lune ! Les chauves-souris, souvent méconnues, et parfois mal-aimées, sont des animaux nocturnes aux caractéristiques et aux comportements pourtant originaux et fascinants. Aux côtés de l’équipe de la Réserve naturelle des landes de Monteneuf, venez prendre part à une sortie nocturne ponctuée d’activités ludiques pour devenir incollable sur ces mammifères volants !

Infos pratiques : Pour tous publics. GRATUIT. Nombre de places limité.

+33 2 97 93 26 74 https://leslandes.bzh/

