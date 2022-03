Nuit de la chauve-souris Matour Matour Catégories d’évènement: Matour

Saône-et-Loire

Nuit de la chauve-souris Matour, 29 juillet 2022, Matour. Nuit de la chauve-souris Manoir du Parc Maison des Patrimoines Matour

2022-07-29 – 2022-07-29 Manoir du Parc Maison des Patrimoines

Matour Saône-et-Loire Matour EUR Venez assister à la nuit de la chauve-souris dans le parc de la Maison des Patrimoines :

20h30 : projection film “Une vie de Grand Rhinolophe” un film de Tanguy Stoecklé

21h30 : balade nocturne à la découverte des chauves-souris de Matour maisondespatrimoines@matour.fr +33 3 85 59 78 84 https://www.matour.fr/fr/maison-des-patrimoines/ Venez assister à la nuit de la chauve-souris dans le parc de la Maison des Patrimoines :

20h30 : projection film “Une vie de Grand Rhinolophe” un film de Tanguy Stoecklé

21h30 : balade nocturne à la découverte des chauves-souris de Matour Manoir du Parc Maison des Patrimoines Matour

dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Catégories d’évènement: Matour, Saône-et-Loire Autres Lieu Matour Adresse Manoir du Parc Maison des Patrimoines Ville Matour lieuville Manoir du Parc Maison des Patrimoines Matour Departement Saône-et-Loire

Matour Matour Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/matour/

Nuit de la chauve-souris Matour 2022-07-29 was last modified: by Nuit de la chauve-souris Matour Matour 29 juillet 2022 Matour Saône-et-Loire

Matour Saône-et-Loire