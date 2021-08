Nuit de la Chauve-souris Marsangy, 28 août 2021, Marsangy.

Nuit de la Chauve-souris 2021-08-28 – 2021-08-28

Marsangy Yonne Marsangy

EUR Chers amis du Ruban Vert, nous voici de retour avec la Nuit de la chauve-souris qui marque la fin des vacances d’été… Nous changeons de lieu, avec une soirée à Marsangy, dans la cour du 14 rue Chanteloup, auprès des douves et de l’ancien pigeonnier.

Didier Duchesne, qui anime les sorties-nature pour les scolaires et est aussi le responsable de l’association Réveil-Nature à Sens, fera cette année la conférence de présentation, et viendra avec son détecteur d’ultrasons qui permet de détecter la présence des chauves-souris même une fois la nuit tombée.

Si vous le pouvez, apportez votre chaise ou votre pliant, vous serez plus confortables !

Prévoyez aussi des bottes ou chaussures appropriées pour aller dans l’herbe haute autour des douves.

Nous espérons que vous pourrez venir nombreux, et vous pouvez amener des amis intéressés.

Merci de vous inscrire en écrivant un mot à l’adresse contact@lerubanvert.net – même adresse pour vos questions !

contact@lerubanvert.net http://www.lerubanvert.net/

dernière mise à jour : 2021-08-21 par