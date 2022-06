Nuit de la chauve-souris Le Tranger Le Tranger Catégories d’évènement: Indre

Nuit de la chauve-souris Le Tranger, 1 juillet 2022, Le Tranger.

Les Caves Le Tranger Indre

2022-07-01 20:00:00 – 2022-07-01 22:00:00

Indre Le Tranger Les Caves du Tranger sont le résultat d’extractions souterraines de calcaire. Elles ont également été probablement utilisées comme caves ou comme champignonnières. Selon les années, ces cavités peu fréquentées par l’homme fixent l’hivernage de plusieurs centaines de chauves-souris soit plus de la moitié des populations hivernantes de l’Indre. Nous débuterons cette soirée par une présentation des chauves-souris, puis après un pique-nique partagé, nous visiterons les Caves du Tranger. Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire dans le cadre de la Nuit de la chauve-souris. +33 2 48 83 00 28 https://www.cen-centrevaldeloire.org/tout-l-agenda/event/18-nuit-de-la-chauve-souris Les Caves du Tranger sont le résultat d’extractions souterraines de calcaire. Elles ont également été probablement utilisées comme caves ou comme champignonnières. Selon les années, ces cavités peu fréquentées par l’homme fixent l’hivernage de plusieurs centaines de chauves-souris soit plus de la moitié des populations hivernantes de l’Indre. Nous débuterons cette soirée par une présentation des chauves-souris, puis après un pique-nique partagé, nous visiterons les Caves du Tranger. Le Tranger

