NUIT DE LA CHAUVE SOURIS Le Mans Le Mans, Sarthe

Sarthe

NUIT DE LA CHAUVE SOURIS 2021-08-27 – 2021-08-27 Arche de la nature 51 rue de l'esterel

Le Mans Sarthe Partez à la rencontre de ces mammifères fascinants, de leurs mœurs à leur biologie, à travers des diaporamas et une sortie nocturne, organisés par le CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir. Soirée découverte des chauves souris et sortie nocturne. archedelanature@lemans.fr +33 2 43 47 40 00 http://www.arche-nature.fr/ Soirée découverte des chauves souris et sortie nocturne. Partez à la rencontre de ces mammifères fascinants, de leurs mœurs à leur biologie, à travers des diaporamas et une sortie nocturne, organisés par le CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir.

Le Mans Adresse Arche de la nature 51 rue de l'esterel Ville Le Mans