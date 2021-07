La Rochebeaucourt-et-Argentine La Rochebeaucourt-et-Argentine Dordogne, La Rochebeaucourt-et-Argentine Nuit de la chauve-souris La Rochebeaucourt-et-Argentine La Rochebeaucourt-et-Argentine Catégories d’évènement: Dordogne

La Rochebeaucourt-et-Argentine Dordogne Nuit Internationale de la chauve-souris. Les chauves-souris s’invitent à La Rochebeaucourt-et-Argentine. Venez découvrir les différentes espèces à travers une présentation en salle avec des spécialistes régionaux. Une balade nocturne dans le bourg avec un détecteur ultra-sons accompagnera ce moment ! Animé par la Ligue de protection des oiseaux (LPO). Prévoir vêtements chauds.

