Nuit de la Chauve-Souris Confort-Meilars, 23 août 2021, Confort-Meilars.

Nuit de la Chauve-Souris 2021-08-23 20:00:00 – 2021-08-23 La Forge, 8 Rue de Pen Ar Bed

Confort-Meilars Finistère Confort-Meilars

A 20h, conférence, diaporama. Vers 21h30, sortie de la colonie de grands rhinolophes hébergée dans l’ancienne forge, envol et écoute. Organisée par le Groupe Mammalogique Breton et la mairie de Confort-Meilars. Uniquement sur inscription, passe sanitaire et masque obligatoires.

confortmeilars@wanadoo.fr +33 2 98 74 51 89

dernière mise à jour : 2021-08-10 par Office de tourisme Cap-Sizun – Pointe du Raz