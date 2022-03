Nuit de la chauve-souris aux Landes-Vieilles-et-Neuves Landes-Vieilles-et-Neuves Landes-Vieilles-et-Neuves Catégories d’évènement: Landes-Vieilles-et-Neuves

Nuit de la chauve-souris aux Landes-Vieilles-et-Neuves Salle des fêtes Etang à côté de la mairie Landes-Vieilles-et-Neuves

2022-05-19 20:00:00 – 2022-05-19 22:30:00

Landes-Vieilles-et-Neuves Seine-Maritime Landes-Vieilles-et-Neuves Rendez-vous à 20h00 – Durée : 1h30 à 2h30

Manifestation réalisée dans le cadre de l’Atlas de Biodiversité communales 2022 sur les communes de Aubermesnil-aux-Erables, Rétonval, Le Caule Sainte Beuve, Les Landes vieilles et Neuves et Auvilliers. Animation gratuite et adaptée aux petits comme aux grands.

Pas plus de 10 personnes par groupe – Chien interdit Inscription obligatoire ! Un e-mail de confirmation sera envoyé aux participants avec la carte du lieu de rendez-vous

Infos et inscriptions : 02 35 50 61 24 – biodiversité.yeres@orange.fr

Atelier animé par le Syndicat du Bassin Versant de l'Yères et de la Côte

