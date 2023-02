Nuit de la chauve-souris au Zoo, 26 août 2023, Mulhouse .

Nuit de la chauve-souris au Zoo

11 avenue de la 1ère Division Blindée Mulhouse Haut-Rhin

2023-08-26 20:00:00 – 2023-08-26 21:30:00

Mulhouse

Haut-Rhin

EUR Armés de détecteurs à ultrasons, vous partirez à la découverte de ces habitants méconnus du monde de la nuit. Les spécialistes du GEPMA* et du Parc zoologique et botanique vous accompagnerons dans vos observations et partagerons avec vous leurs connaissances et anecdotes.

Habillez-vous bien selon la météo !

* Groupe d’étude et de protection des mammifères d’Alsace

Sur inscription uniquement (places limitées)

Armés de détecteurs à ultrasons, vous partirez à la découverte de ces habitants méconnus du monde de la nuit. Les spécialistes du GEPMA* et du Parc zoologique et botanique vous accompagnerons dans vos observations et partagerons avec vous leurs connaissances et anecdotes

Mulhouse

dernière mise à jour : 2023-01-03 par