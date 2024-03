Nuit de la chauve-souris au parc d’Isle à Saint-Quentin conférence et sortie nature Saint-Quentin, samedi 31 août 2024.

Nuit de la chauve-souris au parc d’Isle à Saint-Quentin conférence et sortie nature Saint-Quentin Aisne

Les chauves-souris, ces mammifères discrets virevoltant à la tombée de la nuit, sont partout autour de nous. Cette Nuit Internationale de la Chauve-souris est un temps fort dans le travail de sensibilisation à ces petites bêtes qui, autrefois mal-aimées, sont aujourd’hui de plus en plus admirées.

Ce samedi 31 août, la Maison du Parc vous accueille pour une grande soirée nature entièrement gratuite dédiée aux chauves-souris et aux étoiles.

Au programme Présentation en salle suivie d’une sortie terrain nocturne dans le Parc d’Isle.

Rendez-vous le samedi 31 août à 20h à la Maison du Parc. 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-31 20:00:00

fin : 2024-08-31 00:00:00

Avenue Léo Lagrange

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France parc.isle@casq.fr

L’événement Nuit de la chauve-souris au parc d’Isle à Saint-Quentin conférence et sortie nature Saint-Quentin a été mis à jour le 2024-03-07 par SIM Hauts-de-France OT du Saint-Quentinois