Nuit de la chauve-souris : A la découverte de ces épatants mammifères volants 2021-09-11 19:45:00 19:45:00 – 2021-09-11 Auberge des 3 ruisseaux 15 Grande Rue

Combovin Drôme EUR 3 5 Atelier ludique, un film et une petite sortie avec des "bat-box" pour en savoir plus sur la biologie et les particularités de cet animal si présent et pourtant souvent mal connu. aubergedes3ruisseaux@gmail.com +33 6 35 95 67 54 https://3ruisseaux.fr/

