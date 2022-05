Nuit de la chauve-souris

Nuit de la chauve-souris, 18 août 2022, . Nuit de la chauve-souris

2022-08-18 – 2022-08-18 EUR 30 30 Chaque été depuis plus de 10 ans le Zoo d’Asson organise une nocturne unique : La nuit de la chauve-souris. C’est l’occasion de découvrir les animaux du Zoo la nuit, au cours d’une visite guidée interactive. Imaginez tout apprendre auprès d’un spécialiste sur les chauves-souris vivant dans nos régions. C’est ce que propose cette aventure. Cette nocturne est une véritable expérience au cours de laquelle tous les sens et toutes les émotions sont sollicités. Les surprises sont nombreuses, mais sachez qu’une rencontre nocturne avec Radjah ( le tigre blanc) est prévue pour un frisson garanti.

