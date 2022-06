NUIT DE LA CHAUVE SOURIS

2022-07-12 – 2022-07-12 Munis de vos lampes frontales, de bonnes chaussures et de vêtements chauds, plongez dans le monde fascinant des demoiselles de la nuit. Grâce notamment au détecteur à ultrasons qui vous permettront de les entendre, les chauves-souris n’auront plus de secrets pour vous ! Présentation d’un diaporama dans l’abbaye avec des ateliers pour les enfants suivie d’une balade nocturne autour de l’étang.

RDV, à 20h, à l’accueil de l’Abbaye du Relec, à Plounéour-Ménez.

Prévoir une lampe de poche. En partenariat avec l’Abbaye du Relec et le Groupe Mammalogique Breton. dernière mise à jour : 2022-05-17 par

