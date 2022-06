Nuit de la cathédrale d’Amiens

Nuit de la cathédrale d’Amiens, 24 juin 2022, . Nuit de la cathédrale d’Amiens



2022-06-24 – 2022-06-24 20 h : concert d’orgue par Geoffrey Chesnier et Gérard Loisemant, organistes de la cathédrale. À partir de 20 h 30 : visites guidées au choix par les guides de la Société: stalles, chapelle Saint-Jean-du-Vœu, chapelle du sacré-Cœur, clôtures du chœur (Saint-Jean-Baptiste, Saint Firmin), chaire à prêcher…

Nous vous attendons nombreux ! Les visites durent 20 minutes et vous pouvez en suivre plusieurs dans la soirée.

Entrée libre 20 h : concert d’orgue par Geoffrey Chesnier et Gérard Loisemant, organistes de la cathédrale. À partir de 20 h 30 : visites guidées au choix par les guides de la Société: stalles, chapelle Saint-Jean-du-Vœu, chapelle du sacré-Cœur, clôtures du chœur (Saint-Jean-Baptiste, Saint Firmin), chaire à prêcher…

Nous vous attendons nombreux ! Les visites durent 20 minutes et vous pouvez en suivre plusieurs dans la soirée.

Entrée libre 20 h : concert d’orgue par Geoffrey Chesnier et Gérard Loisemant, organistes de la cathédrale. À partir de 20 h 30 : visites guidées au choix par les guides de la Société: stalles, chapelle Saint-Jean-du-Vœu, chapelle du sacré-Cœur, clôtures du chœur (Saint-Jean-Baptiste, Saint Firmin), chaire à prêcher…

Nous vous attendons nombreux ! Les visites durent 20 minutes et vous pouvez en suivre plusieurs dans la soirée.

Entrée libre Amis de la Cathédrale dernière mise à jour : 2022-06-21 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville