Nuit de la BD et Remise des prix Rallye BD des ateliers Entre les Cases Espace Transversal Leo Lagrange Aubervilliers Catégories d’évènement: Aubervilliers

Seine-Saint-Denis

Nuit de la BD et Remise des prix Rallye BD des ateliers Entre les Cases Espace Transversal Leo Lagrange, 22 janvier 2022, Aubervilliers. Nuit de la BD et Remise des prix Rallye BD des ateliers Entre les Cases

Espace Transversal Leo Lagrange, le samedi 22 janvier à 18:30

Remise des prix Rallye BD des ateliers Entre les Cases : De septembre à janvier les participants de l’atelier hebdomadaire de bd/manga Entre les Cases, avaient à disposition une vingtaine de bande dessinée francobelge, associé à des **quizz**. Chaque livre lu et chaque bonne réponse permettaient de gagner des points. La nuit de la bd sera l’occasion de remettre les prix de ce **concours de lecture** qui sera remis par un auteur de BD. En parrallèle, l’**espace lecture** de l’événement mettra à disposition les livres de la malle du Rallye BD. Les ouvrages sélectionnés étant majoritairement le premier tome d’une série. L’idée était de créer le désir de poursuivre la lecture de la suite de la série. Les tomes suivants des ouvrages présents dans le rallye bd seront donc présent, lors de cette nuit de la lecture. Dans un espace aménagé pour lire.

Nombre limité

Espace de lecture autour de la BD Espace Transversal Leo Lagrange 135 rue des cités 93300 Aubervilliers Aubervilliers Paul Bert Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T18:30:00 2022-01-22T23:29:00

Détails Catégories d’évènement: Aubervilliers, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Espace Transversal Leo Lagrange Adresse 135 rue des cités 93300 Aubervilliers Ville Aubervilliers lieuville Espace Transversal Leo Lagrange Aubervilliers Departement Seine-Saint-Denis

Espace Transversal Leo Lagrange Aubervilliers Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aubervilliers/