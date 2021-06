Dijon Musée des Beaux-Arts de Dijon Côte-d'Or, Dijon Nuit de Chine Musée des Beaux-Arts de Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Musée des Beaux-Arts de Dijon, le samedi 3 juillet à 19:30

En 1926, André Claudot profite d’une opportunité unique : à la demande d’un ami, rencontré à l’École des beaux-arts de Dijon, il part en Chine, à Pékin, pour enseigner le dessin et la peinture occidentale. Pendant deux ans, il va pouvoir observer son environnement. Il croque, encre, aquarelle la Chine telle qu’il la voit : ses paysages, ses architectures, le sens qu’il croise. Grande Galerie – salle 26 Autour de l’exposition André Claudot, la couleur et le siècle. Musée des Beaux-Arts de Dijon Palais des États de Bourgogne-Franche-Comté 21000 DIJON Dijon Côte-d’Or

2021-07-03T19:30:00 2021-07-03T23:55:00

