En paroisse, accompagnons nos catéchumènes… Près de 50 places ont été réservées à la maison d’accueil de la Basilique, afin que nous puissions vivre un temps fort de prière pendant le Carême. Tracts à votre disposition aux portes de l’église. 19h30 : rendez-vous au 36 rue Hermel (en ayant dîné). 19h45 : montée puis installation à la Basilique. 20h45 : introduction à la nuit d’adoration (Salle Bérulle II) 21h30 : complies puis messe de 23h à 7h : relais d’adoration 7h30 : petit déjeuner 8h : office du matin 9h : retour à la maison… Inscriptions ouvertes pour la nuit d’adoration paroissiale du 29 mars à la Basilique du Sacré-Coeur Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre 35 rue Chevallier-de-la-Barre, 75018 Paris Paris Paris

