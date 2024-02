NUIT D IVRESSE DE JOSIANE BALASKO COMEDIE DE RENNES Rennes, samedi 6 avril 2024.

La pièce culte de Josiane Balasko. Tout oppose Simone et Jacques qui se rencontrent par hasard en fin de soirée dans un bar désert. Lui est un présentateur vedette un peu ringard, et elle, une fille paumée, haute en couleurs et très naïve qui ne reconnaît pas l’animateur. Le serveur, aussi collant que bavard, fan de Jacques, n’éprouvera aucune gêne à s’imposer au coeur de ce couple improbable. L’alcool aidant, Simone et Jacques vont, sans s’en rendre compte, se rapprocher. Beaucoup… Un peu trop même… Mais après une telle nuit d’ivresse, le réveil dans l’appartement de Jacques sera forcément difficile, mémorable et explosif ! Il ne se souvient de rien, ni qui est cette fille survoltée et amoureuse installée chez lui, ni même d’avoir donné son adresse au barman qui évidemment ne loupe pas l’occasion de débarquer !

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-04-06 à 21:00

COMEDIE DE RENNES 31 RUE XAVIER GRALL 35700 Rennes 35