Ambialet Centrale hydroélectrique EDF Ambialet, Tarn Nuit contée Centrale hydroélectrique EDF Ambialet Catégories d’évènement: Ambialet

Tarn

Nuit contée Centrale hydroélectrique EDF, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Ambialet. Nuit contée

Centrale hydroélectrique EDF, le jeudi 22 juillet à 21:30

_Spectacle proposé par le Musée du Saut du Tarn_ _Par la Cie Millimétrée et le Collectif Culture en Mouvements_ Mais pourquoi la centrale d’Ambialet ressemble-t-elle autant au château de la Belle au bois dormant ? Si vous faites partie des nombreuses personnes qui se posent cette question, ô combien fondamentale, venez vivre une nuit contée hors du commun à la centrale hydroélectrique d’EDF. Le temps d’une soirée, quelques contes vous donneront des réponses à ce mystère… Mais lequel illustrera la véritable histoire de ce bâtiment singulier ? Bien entendu cette féérie resterait incomplète sans les « Lumènes » pour vous accompagner jusqu’à un final éblouissant qui émerveillera les grands comme les petits… _Spectacle financé par EDF_

Gratuit, réservation obligatoire

Spectacle Nuit Contée Centrale hydroélectrique EDF 81430 Ambialet Ambialet Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-22T21:30:00 2021-07-22T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ambialet, Tarn Étiquettes évènement : Autres Lieu Centrale hydroélectrique EDF Adresse 81430 Ambialet Ville Ambialet lieuville Centrale hydroélectrique EDF Ambialet