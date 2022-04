NUIT CONTÉE À LA FERME Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire 10 10 EUR Nouvel évènement sur la ferme aux 5 chemins !

Une soirée nuit contée à la ferme

Nous vous présentons une soirée unique, ouverte à toutes et à tous, de 3 à 110 ans!

Le principe?

Venez en famille ou entre amis pique-niquer sur la ferme, désaltérez-vous avec notre jus de pomme ou un verre de cidre, profitez en pour faire le tour de tous nos animaux puis laissez-vous emporter à la lueur des lampions (fournis) pour une balade à travers champs, à la rencontre de 3 diseurs d’histoires, des raconteurs de récits.

Les inscriptions sont ouvertes!! (attention nombre de places limitées)

Il y a 3 départs de balade,

Pour les familles avec jeunes enfants, nous conseillons la balde contée de 19h15.

Durée : 2h Lieu-dit la Thibaudaie – Le Bourg d’Iré LA FERME AUX 5 CHEMINS Segré-en-Anjou Bleu

