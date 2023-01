NUIT CELTIQUE AVEC KERVEGAN’S+INVITÉS !!! Assas Assas OT DU GRAND PIC ST LOUP Assas Catégories d’Évènement: Assas

Hérault

NUIT CELTIQUE AVEC KERVEGAN’S+INVITÉS !!! Assas, 1 avril 2023, Assas OT DU GRAND PIC ST LOUP Assas. NUIT CELTIQUE AVEC KERVEGAN’S+INVITÉS !!! Assas Hérault

2023-04-01 – 2023-04-01 Assas

Hérault Assas EUR 15 L’assosquipic fête ses 20ans !!!!

20ans après Tri Yann c’est le groupe breton Kervegan’s pour la première fois dans le sud qui nous fera vibrer avec ses chansons rocks

Le samedi 1er avril 2023 à partir de 19h à la Salle des Crouzet à Assas

Restauration rapide sur place L’assosquipic fête ses 20ans !!!!

20ans après Tri Yann c’est le groupe breton Kervegan’s pour la première fois dans le sud qui nous fera vibrer avec ses chansons rocks

Le samedi 1er avril 2023 à partir de 19h à la Salle des Crouzet à Assas +33 4 99 62 22 00 Assoquipic

Assas

dernière mise à jour : 2023-01-09 par OT DU GRAND PIC ST LOUP

Détails Catégories d’Évènement: Assas, Hérault Autres Lieu Assas Adresse Assas Hérault OT DU GRAND PIC ST LOUP Ville Assas OT DU GRAND PIC ST LOUP Assas lieuville Assas Departement Hérault

Assas Assas OT DU GRAND PIC ST LOUP Assas Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/assas-ot-du-grand-pic-st-loup-assas/

NUIT CELTIQUE AVEC KERVEGAN’S+INVITÉS !!! Assas 2023-04-01 was last modified: by NUIT CELTIQUE AVEC KERVEGAN’S+INVITÉS !!! Assas Assas 1 avril 2023 Assas Assas Hérault Hérault OT DU GRAND PIC ST LOUP

Assas OT DU GRAND PIC ST LOUP Assas Hérault