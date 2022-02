Nuit Celte bal à L’Arbresle salle des fêtes,L’Arbresle (69), 21 mai 2022, .

Nuit Celte bal à L’Arbresle

salle des fêtes, L’Arbresle (69), le samedi 21 mai à 20:30

**19h initiation aux danses** **Un Air de Bal fera l’ouverture…du bal** **La Bande d’un Jour en acoustique pour un bal non stop** **Dry pour finir en beauté** **RESERVATION EN LIGNE SUR HELLO ASSO** **Le passe sanitaire sera demandé à l’entrée en fonction des consignes sanitaires.** infos MJC L’ARBRESLE contact@mjc-larbresle.fr [https://www.facebook.com/Nuit-Celte-De-LArbresle-Bal-Folk-1590965121132838/?ref=page_internal](https://www.facebook.com/Nuit-Celte-De-LArbresle-Bal-Folk-1590965121132838/?ref=page_internal) DRY c’est un bal explosif qui ne vous laissera pas indemne. Leurs mélodies issues de collectages et compositions ont été soigneusement dynamitées pour en extraire un son trad n’roll ! [https://m.facebook.com/pages/category/Artist/DRY-914141168692167/?locale2=fr_FR](https://m.facebook.com/pages/category/Artist/DRY-914141168692167/?locale2=fr_FR) Un Air de Bal 4 musiciennes et musiciens, chanteuses et chanteursun bal varié mariant chant, polyphonie et instruments *source : événement [Nuit Celte bal à L’Arbresle](https://www.agendatrad.org/e/34912) publié sur [AgendaTrad](https://www.agendatrad.org/)*

10-12€

avec Dry et Un Air de Bal

salle des fêtes,L’Arbresle (69) 201, Rue de Paris salle des fêtes, 69210 L’Arbresle, France



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T20:30:00 2022-05-21T00:30:00