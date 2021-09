Toulouse Toulouse Haute-Garonne, Toulouse NUIT BLEUE #7, CRÉATURES D’AMOUR ET DE DÉSIRS Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

NUIT BLEUE #7, CRÉATURES D’AMOUR ET DE DÉSIRS Toulouse, 10 septembre 2021, Toulouse. NUIT BLEUE #7, CRÉATURES D’AMOUR ET DE DÉSIRS 2021-09-10 – 2021-09-10 QUAI DES SAVOIRS Allée Matilda

Toulouse Haute-Garonne L’Usine et le Quai des Savoirs s’associent pour proposer la Nuit Bleue #7 au Quai des Savoirs ; une édition qu’ils confient à la comédienne, écrivaine et metteuse en scène Céline Nogueira. Pour l’occasion, elle invente une nuit artistique unique dans les espaces de l’exposition « De l’Amour » : une traversée sensorielle à la découverte de mystérieuses créatures d’amour.

Puissantes, multiples, libres de paroles et de corps, ces créatures vous entraînent sur les chemins universels des désirs et de leurs métamorphoses. dernière mise à jour : 2021-09-06 par

