**Créatures d’Amour et de Désirs** de Céline Nogueira → en partenariat avec le Quai des Savoirs, dans le cadre de l’exposition « De l’amour », du 15 décembre 2020 au 5 septembre 2021 au Quai. L’Usine et le Quai des Savoirs s’associent pour proposer la **Nuit Bleue #7** au Quai des Savoirs ; une édition qu’ils confient à la comédienne, écrivaine et metteuse en scène **Céline Nogueira**. Pour l’occasion, elle invente une **nuit artistique unique** dans les espaces de l’exposition « De l’Amour » : une traversée sensorielle à la découverte de mystérieuses créatures d’amour. Puissantes, multiples, libres de paroles et de corps, ces créatures vous entraînent sur les chemins universels des désirs et de leurs métamorphoses. —————- Diplômée du conservatoire dramatique de Toulouse et fondatrice de la Cie Innocentia Inviolata, **Céline Nogueira** travaille principalement en France et à New York où elle a pris part à une vingtaine de créations. Elle crée ici une oeuvre qui mêle scènes théâtrales et chorégraphiques, installations sonores et plastiques, pour provoquer des rencontres autour du désir d’aimer. → Cet événement s’inscrit dans le cadre de l’exposition «De l’Amour» qui questionne le mystère du sentiment amoureux et s’accompagne du cycle cinématographique «Les Sorcières», proposé par La Cinémathèque de Toulouse. —————- Inaugurées en février 2014, les **Nuits Bleues** offrent une place à des formats artistiques atypiques au coeur de la saison de l’Usine (centre national des arts de la rue et de l’espace public), tant par leur forme, leur durée que leur rapport à l’espace. Tous les ans, l’Usine imagine une Nuit Bleue pour faire vivre au public une expérience artistique hors du commun, loin des usages habituels des espaces investis. → à 20h30 au Quai des Savoirs en intérieur – à partir de 15 ans bar et restauration sur place réservation : [www.lusine.net](http://www.lusine.net) | Tél. 05 61 07 45 18 _**→ En raison des conditions sanitaires actuelles cet événement, initialement prévu le 5 février 2021, est reporté le vendredi 3 septembre 2021.**_

Tarif plein : 10€ | Tarif réduit : 5€

Un parcours-spectacle inédit au Quai des Savoirs pour cheminer, le temps d’une soirée, à la rencontre d’une proposition artistique originale, au coeur de l’exposition De l’amour.

Quai des Savoirs allée Matilda 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Sud-Est Haute-Garonne



2021-09-10T20:30:00 2021-09-10T22:00:00