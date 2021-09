Paris Musée Picasso île de France, Paris Nuit Blanche x Musée national Picasso-Paris Musée Picasso Paris Catégories d’évènement: île de France

Nuit Blanche x Musée national Picasso-Paris Musée Picasso, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 18h à 0h30

gratuit

Nocturne de l’exposition Picasso-Rodin Pour cette nouvelle édition de Nuit Blanche, le Musée national Picasso-Paris ouvre exceptionnellement ses portes pour une nocturne gratuite de l’exposition-événement « Picasso-Rodin ». (de 18h à 0h30, derniers accès à 23h30) https://www.museepicassoparis.fr/fr Nuit Blanche -> Nuit Blanche Musée Picasso 5 rue de Thorigny Paris 75003

8 : Saint-Sébastien – Froissart (373m) 8 : Chemin Vert (452m) Bus 29 : Rue Vieille du Temple Bus 96 : Saint-Claude Bus 75 : Archives Rambuteau Bus 69, 76, 96 : Rue Vieille du Temple – Mairie du 4e Bus 67, 72 : Rue Vieille du Temple – Mairie du 4e

Contact :Musée national Picasso-Paris

© Musée Picasso Paris – Béatrice Hatala

