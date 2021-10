Paris Stade Jean Bouin île de France, Paris Nuit Blanche – Stade Jean Bouin Stade Jean Bouin Paris Catégories d’évènement: île de France

Nuit Blanche – Stade Jean Bouin Stade Jean Bouin, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 19h à 23h45

gratuit

Pour la Nuit Blanche, l’artiste plasticien Ange Leccia confronte sa sensibilité esthétique en investissant le stade Jean Bouin, dans lequel s’entraîne au quotidien l’équipe nationale de Rugby. Deux cages de football placées au centre de la pelouse se font face, entourées par des images vidéo d’orage, incitent à une évasion du temple du sport et de la performance. Dans les coursives du Stade sera également proposé au public de Nuit Blanche de découvrir l’exposition CHAMPION.NE.S, une exposition de photographies d’Adrien Selbert, Françoise Huguier, Magali Lambert et Maia Flore présentée par Paris 2024. Événements -> Autre événement Stade Jean Bouin 26 avenue du Général Sarrail (20-40) Paris 75016

