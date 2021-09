Paris Église Saint-Gervais,Paris Paris NUIT BLANCHE – samedi, 2 octobre 2021 Église Saint-Gervais,Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

### NUIT BLANCHE – Eglise Saint-Gervais Sandra Matamoros, «L’âge d’or» —————————— samedi, 2 octobre 2021 Photo d’iceberg déchirée et brodée au fil de soie doré, insérée dans un grand livre blanc de papier artisanal posé sur un lutrin ancien en fer forgé. Fils d’or et cire coulée débordent du livre jusqu’au sol. La cire coulée forme une flaque conséquente partant vers l’arrière comme une longue traine. D’autres livres blancs sont en partie immergés dans la flaque de cire fondue. Avec le soutien de Cultur foundry, [Art culture et Foi](http://artculturefoi.paris/). * L’église restera ouverte pour la prière et à la méditation jusqu’à minuit * Possibilité de visiter l’église avec audioguide Eglise Saint-Gervais – Sandra Matamoros, «L’âge d’or» Église Saint-Gervais,Paris 13, rue des Barres, 75004 Paris Paris Paris 4e Arrondissement Paris

