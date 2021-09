Paris Philharmonie de Paris île de France, Paris Nuit blanche : Nuit de la percussion Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 2 octobre 2021

de 21h à 5h

gratuit

Cette vibrante Nuit de la percussion réunit le Tambour Quartet, un ensemble axé autour de quatre tambourins emblématiques des musiques du monde, et les griots Diabaté en compagnie de Roger Raspail… Cette vibrante Nuit de la percussion réunit le Tambour Quartet, un ensemble axé autour de quatre tambourins emblématiques des musiques du monde, et les griots Diabaté en compagnie de Roger Raspail, qui interprètent des rythmes mandingues et guadeloupéens. Né de la rencontre entre quatre percussionnistes remarquables – Paul Mindy, Adel Shams el Dîn, Ravi Prasad et Carlo Rizzo –, le Tambour Quartet met en exergue quatre tambourins parmi les plus représentatifs des musiques du monde : le pandeiro du Brésil, le riqq d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, le kanjira de l’Inde du sud et le tamburello d’Italie du Sud. Explorant l’immense répertoire de ces instruments qui ont traversé les siècles, ils nous emportent dans un voyage vibrant entre tradition et modernité. D’origine malienne, la famille Diabaté, installée à Aubervilliers, perpétue la tradition musicale mandingue depuis plusieurs générations. Associés au grand percussionniste Roger Raspail, ces griots contemporains démontrent en outre un talent éclatant dans l’art du gwo ka guadeloupéen. Lieu : Le Studio – Philharmonie Concerts -> Musiques du Monde Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

