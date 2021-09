Paris Philharmonie de Paris île de France, Paris Nuit blanche : Nuit arachnéenne Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Nuit blanche : Nuit arachnéenne Philharmonie de Paris, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 20h à 2h

gratuit

Seul en scène, plongé dans l’obscurité, un squelette de lumière se fraie un chemin dans une gigantesque toile d’araignée, dont chaque fil, tendu dans l’espace et s’illuminant à l’envi, semble être… Seul en scène, plongé dans l’obscurité, un squelette de lumière se fraie un chemin dans une gigantesque toile d’araignée, dont chaque fil, tendu dans l’espace et s’illuminant à l’envi, semble être une corde prête à vibrer et à résonner… Conçu avec et pour Nicolas Crosse, qui délaisse pour l’occasion sa contrebasse pour endosser le costume du performer arachnéen, Monologue pour une araignée mécanique est un « diptyque » transdisciplinaire. Fruit de la collaboration du plasticien Nieto et du compositeur Marco Suarez-Cifuentes, ce spectacle tout à la fois chorégraphique, visuel et musical, se joue de nos perceptions, aussi bien visuelles – en travaillant anamorphoses et perspectives – qu’acoustiques (grâce aux traitements informatiques). Réalisés à l’Ircam, ceux-ci soulignent en temps réel la poétique de chaque geste de l’interprète, en lien avec la géométrie de ce véritable « orgue à cordes ». Lieu : Amphithéâtre – Cité de la musique Concerts -> Classique Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

Contact :Philharmonie de Paris +33144844484 contact@cite-musique.fr https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/22646

Date complète :

2021-10-02T20:00:00+02:00_2021-10-03T02:00:00+02:00

