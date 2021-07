Les Lilas LE TRITON Les Lilas, Seine-Saint-Denis nuit blanche LE TRITON Les Lilas Catégories d’évènement: Les Lilas

LE TRITON, le samedi 2 octobre à 22:30

Comme chaque année, nous ouvrons notre scène aux groupes suivis par nos régisseurs, répétant dans notre studio tout au long de la saison dans le cadre du dispositif d’accompagnement des pratiques amateurs en musiques actuelles en partenariat avec la Ville des Lilas. Au programme de cette Nuit Blanche : Nymphéa, Air Kabylie, +Au+, CBN et Zulu.

ENTREE LIBRE

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas Seine-Saint-Denis

2021-10-02T22:30:00 2021-10-02T23:59:00

