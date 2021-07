Vendres Vendres Hérault, Vendres NUIT BLANCHE DU PAVILLON BLEU Vendres Vendres Catégories d’évènement: Hérault

NUIT BLANCHE DU PAVILLON BLEU 2021-07-02 21:00:00 – 2021-07-02 23:00:00

Vendres Hérault Onda Ya, c’est un univers de musiques Afro-Latines porté par deux voix aux ondes envoutantes et harmonieuses, celles de Ambar et Elsa, ainsi que leurs « compadres », quatre musiciens expérimentés qui redessinent un répertoire un répertoire de chansons latines teintées de sonorités afro.

Ces passionnés vous embarquent dans leur univers festif pour un voyage aux nombreuses escales : Espagne, Portugal, Angola, Colombie, Brésil…

Un univers musical qui se passe là, ya, maintenant ! Àmbar Gonzalez (chant-percussions) , Elsa Laget (chant-guitare), Robin Machado (claviers)

Adrien El Bedhui (batterie), Benjamin Etur (basse), Hadrien Thibault (guitare-clarinette) Le Pavillon Bleu, symbole d’une qualité environnementale exemplaire, récompense chaque année les plages et ports de plaisance qui mènent de façon permanente une politique de développement touristique durable. Le Port du Chichoulet détient ce Pavillon Bleu depuis 10 ans et, pour le célébrer, propose un concert d’Onda Ya, un univers de musiques Afro-Latines porté par deux voix envoutantes. Onda Ya, c’est un univers de musiques Afro-Latines porté par deux voix aux ondes envoutantes et harmonieuses, celles de Ambar et Elsa, ainsi que leurs « compadres », quatre musiciens expérimentés qui redessinent un répertoire un répertoire de chansons latines teintées de sonorités afro.

