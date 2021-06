La baule Toutes les galeries d'art,Chapelle Sainte Anne La baule, Loire-Atlantique Nuit blanche des galeries Août 2021 Toutes les galeries d’art,Chapelle Sainte Anne La baule Catégories d’évènement: La baule

Loire-Atlantique

Nuit blanche des galeries Août 2021 Toutes les galeries d’art,Chapelle Sainte Anne, 7 août 2021-7 août 2021, La baule. Nuit blanche des galeries Août 2021

Toutes les galeries d’art, Chapelle Sainte Anne, le samedi 7 août à 19:00

Les galeries d’art de La Baule, l’espace culturel de la chapelle Sainte-Anne et le musée Boesch se font complices de la nuit pour vous ouvrir grand leurs portes. Choisissez votre itinéraire et flânez au gré de vos envies ! N’hésitez pas à rentrer, les galeristes passionnés vous y attendent. Vous pouvez également rencontrer de nombreux artistes qui sont là, juste pour vous ! De talentueuses performances sont prévues… Les galeries d’art de La Baule, l’espace culturel de la chapelle Sainte-Anne et le musée Boesch se font complices de la nuit pour vous ouvrir grand leurs portes. Choisissez votre itinéraire et flâ… Toutes les galeries d’art,Chapelle Sainte Anne Musée Bernard Boesch 44500 La baule La baule Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-07T19:00:00 2021-08-07T00:00:00

Détails Catégories d’évènement: La baule, Loire-Atlantique Étiquettes évènement : Autres Lieu Toutes les galeries d'art,Chapelle Sainte Anne Adresse Musée Bernard Boesch 44500 La baule Ville La baule lieuville Toutes les galeries d'art,Chapelle Sainte Anne La baule