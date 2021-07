La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac, Loire-Atlantique NUIT BLANCHE DES GALERIES AOÛT 2021 La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac

Loire-Atlantique

NUIT BLANCHE DES GALERIES AOÛT 2021 La Baule-Escoublac, 7 août 2021, La Baule-Escoublac. NUIT BLANCHE DES GALERIES AOÛT 2021 2021-08-07 19:00:00 – 2021-08-07 24:00:00 Toutes les galeries d’art, Chapelle Sainte Anne Musée Bernard Boesch

La Baule-Escoublac Loire-Atlantique Les galeries d’art de La Baule, l’espace culturel de la chapelle Sainte-Anne et le musée Boesch se font complices de la nuit pour vous ouvrir grand leurs portes. Choisissez votre itinéraire et flânez au gré de vos envies ! N’hésitez pas à rentrer, les galeristes passionnés vous y attendent. Vous pouvez également rencontrer de nombreux artistes qui sont là, juste pour vous ! De talentueuses performances sont prévues… «Dans le cadre de l’organisation des Nuits blanches des galeries prévues en date du 08 août 2021 de 19H à 00H, les Galeries ayant annoncées leur participation sont les suivantes: – Concept Store Gallery située 140 avenue du Général de Gaulle: Présence éventuelle d’un artiste peintre et/ou mise à disposition d’audio-guides permettant d’écouter les commentaires de critiques d’art relatifs aux oeuvres exposées. – Galerie Emotion Plurielle, 32 située Esplanade François André : Accueil du public et description du travail – Galerie Bobino Langlais, située 8 avenue Pavie​ : Animation avec l’artiste Chanoir – Galerie Jeanne, située 14 Boulevard René Dubois : (Animations non définies pour le moment) – Galerie Pierre-Yves Dayot, située 21 avenue Pierre Loti: Accueil du public et description du travail – Atelier et jardin de Serge Boué, situé 18 avenue Jean Mermoz: Parcours silencieux de mise en lumière des oeuvres exposées – Galerie JCM Billy, située 32 Esplanade François André : (Animations prévues mais non encore précisées) – Atelier Alexandrine Van Duijn, situé 9 avenue Paul Glaize : Accueil public, description du travail – Charlotte Lemaire Thimel, située 12 avenue Jeanne D’arc : Cocktail rencontre avec l’artiste – Galerie Tournemine, située 5 avenue Pierre Loti: Exposition des oeuvres d’un artiste thématique​ Sans oublier l’exposition de Stéphanie Raphaël à l’espace culturel chapelle Sainte-Anne, l’artiste en résidence Kong Shengqi, et l’exposition de Réjane Lechat et Christophe Crépin au musée Boesch. accueil@mairie-labaule.fr +33 2 51 75 75 75 http://www.labaule.fr/ Les galeries d’art de La Baule, l’espace culturel de la chapelle Sainte-Anne et le musée Boesch se font complices de la nuit pour vous ouvrir grand leurs portes. Choisissez votre itinéraire et flânez au gré de vos envies ! N’hésitez pas à rentrer, les galeristes passionnés vous y attendent. Vous pouvez également rencontrer de nombreux artistes qui sont là, juste pour vous ! De talentueuses performances sont prévues… «Dans le cadre de l’organisation des Nuits blanches des galeries prévues en date du 08 août 2021 de 19H à 00H, les Galeries ayant annoncées leur participation sont les suivantes: – Concept Store Gallery située 140 avenue du Général de Gaulle: Présence éventuelle d’un artiste peintre et/ou mise à disposition d’audio-guides permettant d’écouter les commentaires de critiques d’art relatifs aux oeuvres exposées. – Galerie Emotion Plurielle, 32 située Esplanade François André : Accueil du public et description du travail – Galerie Bobino Langlais, située 8 avenue Pavie​ : Animation avec l’artiste Chanoir – Galerie Jeanne, située 14 Boulevard René Dubois : (Animations non définies pour le moment) – Galerie Pierre-Yves Dayot, située 21 avenue Pierre Loti: Accueil du public et description du travail – Atelier et jardin de Serge Boué, situé 18 avenue Jean Mermoz: Parcours silencieux de mise en lumière des oeuvres exposées – Galerie JCM Billy, située 32 Esplanade François André : (Animations prévues mais non encore précisées) – Atelier Alexandrine Van Duijn, situé 9 avenue Paul Glaize : Accueil public, description du travail – Charlotte Lemaire Thimel, située 12 avenue Jeanne D’arc : Cocktail rencontre avec l’artiste – Galerie Tournemine, située 5 avenue Pierre Loti: Exposition des oeuvres d’un artiste thématique​ Sans oublier l’exposition de Stéphanie Raphaël à l’espace culturel chapelle Sainte-Anne, l’artiste en résidence Kong Shengqi, et l’exposition de Réjane Lechat et Christophe Crépin au musée Boesch. dernière mise à jour : 2021-07-19 par

Détails Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac, Loire-Atlantique Autres Lieu La Baule-Escoublac Adresse Toutes les galeries d'art, Chapelle Sainte Anne Musée Bernard Boesch Ville La Baule-Escoublac lieuville 47.28078#-2.40523