Paris Église Saint-Leu – Saint-Gilles Paris Nuit blanche de Paris samedi 2 octobre 2021 Église Saint-Leu – Saint-Gilles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Nuit blanche de Paris samedi 2 octobre 2021 Église Saint-Leu – Saint-Gilles, 2 octobre 2021, Paris. Nuit blanche de Paris samedi 2 octobre 2021

Église Saint-Leu – Saint-Gilles, le samedi 2 octobre à 20:00

A l’occasion la Nuit Blanche le samedi 2 octobre, en lien avec la ville de Paris et l’association diocésaine “Art, culture et foi”, nous accueillons une exposition de ce sculpteur.

entrée libre, pass sanitaire obligatoire

Exposition du sculpteur Julien SIGNOLET Église Saint-Leu – Saint-Gilles 92 rue Saint-Denis, 75001 Paris Paris Paris 1er Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T20:00:00 2021-10-02T23:59:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Église Saint-Leu – Saint-Gilles Adresse 92 rue Saint-Denis, 75001 Paris Ville Paris lieuville Église Saint-Leu – Saint-Gilles Paris