Lycée franco-hellénique Eugène Delacroix, le vendredi 21 janvier 2022 à 18:00

Les élèves de Première du Lycée franco-hellénique liront à voix haute et dans son intégralité le roman « Des diables et des saints » de Jean-Baptiste Andrea le vendredi 21 janvier 2022 à partir de 18h. Lecture intégrale d’un roman contemporain Lycée franco-hellénique Eugène Delacroix rues Chlois et Trikalon BP 60050 Aghia Paraskevi 15301 Athènes Athènes Attique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T18:00:00 2022-01-21T23:59:00

